Napoli-Roma 3-3, Cannavaro: "Ero allo stadio e devo ammettervi una cosa"

Ultimissime Calcio Napoli- Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli e attuale allenatore in seconda della nazionale dell'Uzbekistan, è intervenuto ai microfoni di Radio Club 91, nel corso de Il Calcio Parlato, trasmissione condotta da Manuel Parlato e Antonio Papa. Di seguito le dichiarazioni riportate dal comunicato stampa dell'emittente.

Il Napoli comunque ha una rosa competitiva. Ha deciso, secondo me anche giustamente, di valutare gli acquisti fatti la scorsa estate , per capire se potessero servire al nuovo allenatore. È una scelta che condivido ".

Dover lavorare sempre con una rosa abbastanza ridotta, non essere mai libero di poter fare la formazione che uno ha in mente, è già un handicap. Non è un alibi, però è un dato di fatto .

"Non amo particolarmente la parola problemi, dico la verità. Certo, ci sono delle difficoltà in questo momento, anche degli infortuni che sembravano essere un problema solo dell'anno scorso ; invece, è una cosa che si sta portando avanti anche in questa annata.

Parla uno la cui carriera è partita per una squalifica di un altro difensore , quindi a volte anche l'occasione fa l'uomo ladro. Mi auguro che, se dovesse essere chiamato in causa, possa farsi trovare pronto e dimostrare di essere un giocatore sul quale il Napoli può puntare in futuro".

"Marianucci fa parte della squadra. È un difensore che ha dimostrato in passato di poter fare la Serie A , tant'è vero che è stato acquistato da una società come il Napoli. È un giovane di prospettiva sul quale il Napoli ha puntato e magari è anche l'ora di vederlo in campo , di dargli quello spazio che gli si sta aprendo in questo momento.

"Nel calcio di oggi l'allenatore non può pensare solo a un modulo, deve fare ogni volta un piano gara diverso, sapere che si può giocare a tre, a quattro o a cinque. E questa è una qualità che Allegri ha dimostrato negli anni di avere.

Chi era al Maradona l'altro giorno, a fine primo tempo, avrebbe pensato a tutto tranne che a una partita che finisse 3-3. Io c'ero e, se devo essere onesto, nel secondo tempo ho avuto anche un po' paura che il Napoli potesse perderla, mentre nel primo tempo ero super soddisfatto del lavoro della squadra e dei singoli.

Secondo me Allegri è stato un po' condizionato dall'infortunio, perché già ti sprechi una sostituzione che non era in programma. Probabilmente sulla sostituzione di Politano si sarebbe potuto intervenire con un altro uomo, rinfrescando un po' il centrocampo.

Però queste sono chiacchiere di chi era in tribuna. Io faccio l'allenatore e so che ci sono strategie, dinamiche e pensieri che dall'esterno non possiamo conoscere".