Radio Marte anticipa la formazione del Napoli: ballottaggio Giovane-Lang, minutaggio per Vergara
La probabile formazione del Napoli contro il Monza
Ultimissime notizie in vista di Monza-Napoli, prossima partita di Serie A in programma domani sera allo Stadio Brianteo. Radio Marte anticipa la probabile formazione alla luce dei recenti infortuni di Spinazzola e Badiashile, con il vice-allenatore Marco Landucci chiamato a sostituire lo squalificato Allegri.
Probabile formazione Napoli
Innanzitutto va segnalato il rientro in squadra di Amir Rrahmani, pronto a giocare titolare contro il Monza in coppia con Rafa Marin, anche se Luca Marianucci conserva qualche chance di partire dal primo minuto. Novità anche a centrocampo dove dovrebbe rientrare Lobotka titolare al fianco di McTominay, mentre uno tra Anguissa e De Bruyne finirà in panchina. Spazio anche a Vergara che dovrebbe ottenere minutaggio a gara in corso.
In attacco confermato Hojlund con Politano a destra, mentre a sinistra ballottaggio tra Giovane e Noa Lang, con il primo favorito.