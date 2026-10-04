Frosinone, Alvini: "Allegri? Una gara contro la sua Juve mi rimase lì: Ayroldi ci annullò un mezzo golletto"

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni diurante il "Festival dello Sport" dove ha parlato anche di Massimiliano Allegri he affronterà sabato prossimo al Maradona:

"Con Allegri nel 2003 mi incrociai perché lui allenava l’Aglianese. Alla pausa di Natale facemmo un’amichevole, vinse lui. Poi ci siamo incrociati in Cremonese-Juventus, il 5 gennaio 2023. Quella partita mi rimase lì: Ayroldi che è un buon arbitro annullò un mezzo golletto che poteva essere convalidato… Ma gli arbitri fanno un lavoro difficile".