Frosinone, Alvini: "Allegri? Una gara contro la sua Juve mi rimase lì: Ayroldi ci annullò un mezzo golletto"

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni diurante il "Festival dello Sport" dove ha parlato anche di Massimiliano Allegri he affronterà sabato prossimo al Maradona:

"Con Allegri nel 2003 mi incrociai perché lui allenava l’Aglianese. Alla pausa di Natale facemmo un’amichevole, vinse lui. Poi ci siamo incrociati in Cremonese-Juventus, il 5 gennaio 2023. Quella partita mi rimase lì: Ayroldi che è un buon arbitro annullò un mezzo golletto che poteva essere convalidato… Ma gli arbitri fanno un lavoro difficile".

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