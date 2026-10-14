Villarreal-Napoli 3-1, pagelle Badiashile: Il Mattino va in controtendenza con gli altri quotidiani sui voti
Rassegna Stampa 22:45
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Le pagelle dei quotidiani su Badiashile in Villarreal Napoli 3-1
Ultime notizie calcio Napoli - Benoit Badiashile è stato tra i migliori in campo del Napoli contro il Villarreal. Altra prestazione importante del difensore francese alla sua seconda partita consecutiva. I quotidiani gli hanno dato un giudizio che va oltre la sufficienza. L'unica bocciatura arriva a sorpresa da Il Mattino che ha messo 5 in pagella all'ex Chelsea.
Villarreal Napoli 3 1, le pagelle di Badiashile
- Il Mattino 5. Un passo indietro rispetto a quanto visto sabato. Quando le cose vanno bene riesce anche a dare un contributo, ma appena la barca sbanda nelle onde gialloblù perde uomo, posizione e concentrazione, spesso anche calpestando i piedi ai compagni.
- Tuttosport 6,5. Salva due gol, uno per tempo. Sempre più in crescita, l’incubo con l’Inter prima della sosta è ormai alle spalle.
- Gazzetta dello Sport 6,5. Il salvataggio su Mikutadze vale un gol ed esulta come se lo fosse. Sfoggia un’altra prova di spessore, bravo anche in palleggio.
- Corriere dello Sport 6,5. Salva prima su Mikautadze murando un suo tiro e poi chiude su Moreno nel secondo tempo. Come fosse una doppietta.
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