Villarreal-Napoli 3-1, pagelle Badiashile: Il Mattino va in controtendenza con gli altri quotidiani sui voti

Ultime notizie calcio Napoli - Benoit Badiashile è stato tra i migliori in campo del Napoli contro il Villarreal. Altra prestazione importante del difensore francese alla sua seconda partita consecutiva. I quotidiani gli hanno dato un giudizio che va oltre la sufficienza. L'unica bocciatura arriva a sorpresa da Il Mattino che ha messo 5 in pagella all'ex Chelsea.

Villarreal Napoli 3 1, le pagelle di Badiashile