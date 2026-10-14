Chiariello: "Lucca massacrato, è l'unico di quelli entrati ad aver creato occasioni. Allegri succube dei nomi"

Napoli - Il commento di Umberto Chiariello a Canale21 dopo Villarreal-Napoli:

"Il Napoli nei primi 20 minuti è stato un bel Napoli, Allegri è succube dei nomi. Quando vedi che alcuni calciatori fisicamente non reggono devi toglierli. Dal possibile 2-2 siamo passati al 3-1, Lucca è stato l’unico a creare qualcosa in più in area di rigore in fase offensiva. Critichiamo sempre questo ragazzo, ma è stato l’unico dei giocatori di quelli che sono entrati ad aver creato qualcosa. Lucca è stato massacrato, ma è da lui che nascono le uniche azioni finali. Il Napoli ha 4 partite per qualificarsi in Champions e questa sconfitta non determina. Con il Venezia non sarà facile, l’anno di Conte dello scudetto non si vinse. Dopo questa partita penso che il Napoli ha più testa al campionato che alla Champions. Anche se il presidente De Laurentiis non è così che la pensa".