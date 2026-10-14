Pistocchi attacca dopo Villarreal-Napoli 3-1: "Avete sentito cosa ha detto Capello a Sky Sport?"

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato le dichiarazioni di Fabio Capello a Sky Sport nel post-partita Villarreal-Napoli 3-1 di ieri sera.

Villarreal-Napoli 3-1, il commento di Pistocchi

Di seguito il post pubblicato sul proprio profilo X:

"Su Sky Capello dà la colpa della debacle del Napoli alla costruzione dal basso (come se c’entrasse qualcosa, trattandosi di due fasi di giuoco distinte). Allegri ribatte dando la colpa al centrocampo che lui stesso ha schierato a 5 e non c’entra niente con i gol subiti : il 1° è un errore tecnico provocato dal pressing avversario, il 2° in superiorità numerica con la linea che non sa se uscire o temporeggiare, il 3° con una imbucata sulla prima punta favorito da un rimpallo. Si cercano motivazioni astruse per giustificare gli amici degli amici?".

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