Varriale: "Villarreal-Napoli come PSV-Napoli: e vi dico già che oggi..."

Dopo lo sconcertante Villarreal-Napoli 3-1, anche Enrico Varriale si è pronunciato a proposito attraverso i propri canali social.

Ecco il commento a caldo del giornalista:

In una cornice di profonda depressione per il calcio italiano (in attesa di vedere cosa faranno domani Roma e Como), il quadro dell'SSC Napoli è davvero a tinte fosche.

A me la sconfitta contro il Villarreal ha ricordato molto quella dello scorso anno contro il PSV. Anche allora la squadra andò in vantaggio e controllò la gara per una mezz'ora. Poi l'autorete di Buongiorno e altri errori difensivi in serie, compresa l'espulsione di Lucca, portarono al disastroso 6-2.

Ora molti getteranno la croce su Allegri, come fecero 12 mesi fa con Conte. Ma la realtà, al di là delle scelte degli allenatori, è che questa squadra non è al livello della Champions. Non lo era lo scorso anno, quando poteva arrivare ai playoff ma non molto più avanti, e non lo è quest'anno.

Ed è qui che è giusto chiedersi perché le ambizioni internazionali in casa Napoli dovrebbero essere maggiori, visto il non mercato che è stato fatto. Servivano un difensore affidabile, un mediano incontrista e un buon attaccante. Non è arrivato nessuno.

Ora, con lo stesso organico, più anziano e logoro, perché in Champions si dovrebbe fare meglio?

Nel nostro cortiletto italico qualcosa si può sempre rimediare (al massimo un quarto posto, intendiamoci). Del resto, basta vedere l'Inter, dominante nel nostro Paese e imbarazzante in Europa.

Ma per ADL coltivare sogni di gloria continentali rischia di essere, anche quest'anno, solo una chimera".