UFFICIALE - Venezia-Napoli, scelto l'arbitro per il match: la designazione completa
Serie A 15:30
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Arbitro Venezia-Napoli, la designazione ufficiale
Serie A - Dopo la sconfitta contro il Villarreal in Champions League, il Napoli di Massimiliano Allegri torna subito in campo con la sfida di Serie A Enilive contro il Venezia. Gli azzurri sfidano i lagunari nel prossimo turno Serie A. Ecco la designazione arbitrale per la gara di sabato alle ore 15:00 allo stadio Penzo.
Arbitro Venezia-Napoli: la designazione
Di seguito la designazione completa:
VENEZIA – NAPOLI Sabato 17/10 h. 15.00
- Arbitro: SACCHI J.L.
- Assistenti: PALERMO – VECCHI
- IV Uomo: CREZZINI
- VAR: FABBRI
- AVAR: SANTORO
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