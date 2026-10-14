UFFICIALE - Venezia-Napoli, scelto l'arbitro per il match: la designazione completa

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Arbitro Venezia-Napoli, la designazione ufficiale

Serie A - Dopo la sconfitta contro il Villarreal in Champions League, il Napoli di Massimiliano Allegri torna subito in campo con la sfida di Serie A Enilive contro il Venezia. Gli azzurri sfidano i lagunari nel prossimo turno Serie A. Ecco la designazione arbitrale per la gara di sabato alle ore 15:00 allo stadio Penzo.

Arbitro Venezia-Napoli: la designazione

Di seguito la designazione completa:

VENEZIA – NAPOLI    Sabato 17/10 h. 15.00

  • Arbitro: SACCHI J.L.
  • Assistenti: PALERMO – VECCHI
  • IV Uomo: CREZZINI
  • VAR: FABBRI
  • AVAR: SANTORO
Arbitro Venezia-Napoli, la designazione ufficiale
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