Como, pessime notizie: ko Diao, le sensazioni sull'infortunio

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Infortunio Diao, bruttissime notizie per Fabregas e il Como in Champions League. Al minuto 20 di Feyenoord-Como si è fatto male Diao per un problema muscolare e ora rischia di nuovo un lungo stop il calciatore del Como che lo scorso anno è stato fuori a lungo per diversi infortuni

Infortunio Diao, bruttissime notizie per Fabregas e il Como in Champions League. Al minuto 20 di Feyenoord-Como si è fatto male Diao per un problema muscolare e ora rischia di nuovo un lungo stop il calciatore del Como che lo scorso anno è stato fuori a lungo per diversi infortuni.

Infortunio Diao: le condizioni

Diao si è infortunato in Champions League, problema muscolare per il calciatore del Como che rischia di dover stare fuori a lungo per un problema in Feyenoord-Como.

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