Como, pessime notizie: ko Diao, le sensazioni sull'infortunio

Infortunio Diao, bruttissime notizie per Fabregas e il Como in Champions League. Al minuto 20 di Feyenoord-Como si è fatto male Diao per un problema muscolare e ora rischia di nuovo un lungo stop il calciatore del Como che lo scorso anno è stato fuori a lungo per diversi infortuni.

Infortunio Diao: le condizioni

Diao si è infortunato in Champions League, problema muscolare per il calciatore del Como che rischia di dover stare fuori a lungo per un problema in Feyenoord-Como.