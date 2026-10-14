Boban punzecchia Di Lorenzo: "Avete visto cosa ha fatto sul secondo gol?"
Le Interviste 00:30
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Champions League - Zvonimir Boban è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il post-partita Villarreal-Napoli 3-1 di UEFA Champions League.
Champions League, Villarreal-Napoli: il commento di Boban a Sky Sport
Di seguito le sue dichiarazioni:
"Di Lorenzo si è allargato tanto sul secondo gol, ma non credo che ce l’avrebbe fatta a fermare l’avversario che poi ha segnato".
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