Napoli Basketball, Spissu: "Vogliamo essere la squadra di riferimento in EuroCup e in Serie A! Ecco qual è il segreto, e non ci fermeremo"

Il Napoli Basketball si è subito imposto come una squadra da seguire, iniziando la sua avventura in BKT EuroCup con due vittorie di prestigio. In un’intervista a Javier Gancedo per il sito ufficiale dell’EuroCup, l’esperto playmaker Marco Spissu spiega come l’intesa, l’ambizione e la fiducia stiano guidando il percorso del club, raccontando anche l’importanza che Achille Polonara continua ad avere per lui e per i suoi compagni. Per Spissu, l’obiettivo è chiaro: «Vogliamo essere la squadra di riferimento in EuroCup e in Serie A».

Congratulazioni per l’ottimo inizio di stagione del Napoli. Avete battuto i campioni in carica e poi superato il Buducnost a Podgorica. Come siete riusciti a esprimervi subito a questi livelli?

«Grazie. Credo che il segreto sia stata l’intesa che abbiamo costruito fin dall’inizio della stagione. Siamo andati in Slovenia molto presto, già nella prima parte della preparazione, e siamo rimasti lì per un mese. Abbiamo costruito la squadra attraverso gli allenamenti, spesso con doppie sedute. Non c’era altro da fare oltre a giocare a basket, quindi abbiamo avuto modo di conoscerci davvero bene. Conoscevo già alcuni compagni perché avevo giocato con loro in Nazionale, perciò è stato facile creare un buon gruppo e trovare subito l’intesa. Non ci fermeremo qui, perché siamo soltanto all’inizio, ma partire bene è molto importante. Vogliamo continuare a crescere insieme».

Sei tornato in EuroCup dopo l’esperienza con la Reyer e sei rientrato anche in Italia. Questa stagione è caratterizzata da tanti ritorni per te, vero?

«Sì, tanti ritorni. Innanzitutto, sono felice di essere tornato in Italia. Ho avuto l’opportunità di entrare a far parte di un grande progetto come quello del Napoli e non ci ho pensato troppo: ho detto subito sì. Sono davvero contento di giocare di nuovo in EuroCup. È la seconda competizione più importante d’Europa, quindi rappresenta un palcoscenico di grande rilievo. Il livello cresce anno dopo anno e noi vogliamo essere protagonisti. Spero che riusciremo a vincere tante partite».

Guardiamo alla competizione. Aris e PAOK sono considerati tra i favoriti, insieme a Bahcesehir, Jerusalem e Napoli. Possiamo parlare dell’EuroCup più competitiva degli ultimi anni?