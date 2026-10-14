Villarreal, Mouriño: "Napoli? Siamo stati bravi a reggere la pressione! In Champions è normale che gli avversari creino occasioni, ma bisogna saper resistere"

Ultime notizie SSC Napoli - Santiago Mouriño, difensor del Villarreal, in mixed zone ai media spagnoli al termine di Villarreal-Napoli 3-1 di Champions League.

Una grande serata per la squadra e per te, non c'è dubbio.

"Sì, sì, sono davvero molto contento. Avevamo bisogno di questa vittoria. Avevamo disputato una grande partita a Dortmund, ma non eravamo riusciti a portare a casa nulla. Oggi, invece, siamo stati bravi a fare il nostro dovere"

Santiago, oltre ai tre punti, era una vittoria importante anche dal punto di vista mentale, vero?

"Sì, assolutamente. È una vittoria che dà morale. Avevamo bisogno di questo successo in Champions League, di tornare a vincere dopo la partita del fine settimana contro il Real Madrid. Per fortuna ci siamo riusciti e sono contento per la squadra"

Avete anche rimontato. Raccontaci il tuo gol, perché è stato spettacolare!

"Sono davvero molto contento, soprattutto per aver potuto aiutare la squadra, che è la cosa più importante. Poi, a livello personale, sono felice di aver segnato un altro gol in Champions League"

Nella ripresa il Napoli è andato vicino al pareggio in almeno due occasioni, ma voi siete riusciti a resistere e a chiudere la partita.

"Sì. Nelle partite di Champions League è normale che anche gli avversari riescano a creare occasioni, ma bisogna saper resistere. Oggi siamo stati bravi a reggere la pressione, a portarci a casa i tre punti e a chiudere bene la partita"

Potrebbe essere un punto di svolta per il Villarreal e per te, con questo gol spettacolare e il premio di MVP. Anche la squadra ha conquistato una vittoria in Champions League e appare unita, con la freccia rivolta verso l'alto.

"Sì, come dicevo, è una vittoria che dà morale. Avevamo bisogno di tornare a vincere in Champions League, soprattutto dopo le difficoltà della scorsa stagione. Quest'anno abbiamo perso la prima partita e avevamo bisogno di vincere in casa. Per fortuna ci siamo riusciti. Sono davvero molto contento e speriamo di continuare così"

Anche il sostegno dei tifosi è stato molto importante oggi, vero?

"Sì, oggi i tifosi ci hanno aiutato tantissimo e sono stati sempre al fianco della squadra. Credo che anche i giocatori abbiano avvertito questo sostegno. È un punto di svolta per il gruppo: quando le cose iniziano ad andare bene, il loro incoraggiamento è fondamentale. Sono molto contento e li ringrazio davvero tanto"

Il Villarreal ha dimostrato di poter vincere contro qualsiasi avversario, anche in trasferta. Adesso potete puntare a vincere ovunque?

"Certamente. Credo che abbiamo una squadra in grado di vincere su qualsiasi campo e contro qualsiasi avversario. Lo stiamo dimostrando, ma dobbiamo continuare a ragionare partita dopo partita, giorno dopo giorno"

Immagino che siate molto contenti per questa prima vittoria in Champions League, ma questo risultato dovrebbe avere effetti positivi anche sul vostro rendimento in campionato, giusto?