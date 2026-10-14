Il Napoli Basketball resta imbattuto anche in Eurocup! Vittoria in trasferta in Polonia e primo posto nel girone

Il Napoli Basketball resta imbattuto! A Wroclaw battuto lo Slask 82-86 nonostante la stanchezza per la sesta partita in soli diciassette giorni. Sesta vittoria consecutiva, bilancio di tre vittorie e zero sconfitte nonchè primo posto nel girone di Eurocup insieme al Tofas Bursa, prossimo avversario degli azzurri.

Il 16 su 38 nel tiro da tre punti ha permesso a Napoli di conquistare un'importante vittoria esterna, portando il bilancio stagionale sul 3-0. La scarsa precisione dalla lunetta è costata cara allo Slask, che ha realizzato appena 8 tiri liberi su 15.

Quattro giocatori sopra i 10 punti (Markel Brown miglior marcatore con 15, Jeff Dowtin jr 14, Jack White 11 con 8 rimbalzi, John Petrucelli 10), ma soprattuto ben 16 canestri da tre a segno. Nello Slask Devin Robinson è stato il migliore della partita per punti segnati (22), rimbalzi (9), falli subiti (4) e valutazione (22).

Da segnalare un reclamo da parte di coach Jasmin Repesa, che nel quarto quarto, sul punteggio di 69-67 per lo Slask a 7'53" dal termine, ha protestare affermando che ci fosse una discrepanza di due punti per lo Slask: Repesa e uno degli arbitri sono andati all'instant replay, dopo la revisione al video il coach ha firmato una protesta formale sul computer del tavolo e sono stati tolti due punti allo Slask per il successivo 67-67.

Slask Wroclaw-Napoli Basketball 82-86, la cronaca

Partono meglio i padroni di casa che vanno sull’8-3 con l’ex Egbunu e Robinson, la reazione degli azzurri arriva però con un parziale di 10-0, con 4 punti di Willy Caruso e le triple di Faggian e Brown. I canestri di Ramsey e Petrucelli portano il punteggio sul 12-19 ma lo Slask trova il 6-0 di parziale con Parsons e Kulikovski. Il canestro di Petrucelli fissa il punteggio sul 18-22 dopo 10 minuti. Nuovo break per i polacchi trascinati da Moore, 7-0, segnano White e Seljaas, Sankare colpisce da fuori per il 28-33, botta e risposta tra Robinson e Brown. Nel finale sono ancora gli americani dello Slask a trovare i canestri della parità, Robinson e Hickey ma, negli ultimi secondi del parziale, la tripla di Petrucelli vale il 37-40 all’intervallo lungo.