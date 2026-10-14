Il Napoli Basketball resta imbattuto anche in Eurocup! Vittoria in trasferta in Polonia e primo posto nel girone
Il Napoli Basketball resta imbattuto! A Wroclaw battuto lo Slask 82-86 nonostante la stanchezza per la sesta partita in soli diciassette giorni. Sesta vittoria consecutiva, bilancio di tre vittorie e zero sconfitte nonchè primo posto nel girone di Eurocup insieme al Tofas Bursa, prossimo avversario degli azzurri.
Il 16 su 38 nel tiro da tre punti ha permesso a Napoli di conquistare un'importante vittoria esterna, portando il bilancio stagionale sul 3-0. La scarsa precisione dalla lunetta è costata cara allo Slask, che ha realizzato appena 8 tiri liberi su 15.
Quattro giocatori sopra i 10 punti (Markel Brown miglior marcatore con 15, Jeff Dowtin jr 14, Jack White 11 con 8 rimbalzi, John Petrucelli 10), ma soprattuto ben 16 canestri da tre a segno. Nello Slask Devin Robinson è stato il migliore della partita per punti segnati (22), rimbalzi (9), falli subiti (4) e valutazione (22).
Da segnalare un reclamo da parte di coach Jasmin Repesa, che nel quarto quarto, sul punteggio di 69-67 per lo Slask a 7'53" dal termine, ha protestare affermando che ci fosse una discrepanza di due punti per lo Slask: Repesa e uno degli arbitri sono andati all'instant replay, dopo la revisione al video il coach ha firmato una protesta formale sul computer del tavolo e sono stati tolti due punti allo Slask per il successivo 67-67.
Slask Wroclaw-Napoli Basketball 82-86, la cronaca
Partono meglio i padroni di casa che vanno sull’8-3 con l’ex Egbunu e Robinson, la reazione degli azzurri arriva però con un parziale di 10-0, con 4 punti di Willy Caruso e le triple di Faggian e Brown. I canestri di Ramsey e Petrucelli portano il punteggio sul 12-19 ma lo Slask trova il 6-0 di parziale con Parsons e Kulikovski. Il canestro di Petrucelli fissa il punteggio sul 18-22 dopo 10 minuti. Nuovo break per i polacchi trascinati da Moore, 7-0, segnano White e Seljaas, Sankare colpisce da fuori per il 28-33, botta e risposta tra Robinson e Brown. Nel finale sono ancora gli americani dello Slask a trovare i canestri della parità, Robinson e Hickey ma, negli ultimi secondi del parziale, la tripla di Petrucelli vale il 37-40 all’intervallo lungo.
Nella prima parte del terzo quarto lo Slask si porta in vantaggio con il gioco da 4 di Niziol e Robinson, 54-49. La tripla di Ramsey scuote gli azzurri che, con White, si riportano a contatto. Scambio di triple tra Brown e Sternicki, Caruso ai liberi, e Faggian, dalla lunga distanza, fissano il punteggio sul 63-61 Slask all’ultimo intervallo. Nel quarto parziale viene corretto un errore del tavolo che aveva assegnato due punti ai polacchi, Napoli è caldissima dall’arco e segna con Seljaas, Dowtin e Brown, la schiacciata di White vale l’84-77 ad un minuto dalla fine. Il finale è col brivido, 5-0 di break firmato Moore ma Dowtin e Spissu, dalla lunetta, fissano l’82-86 finale, Napoli vince ancora.
Dichiarazione Coach Repesa:
“In fase di preparazione abbiamo parlato del valore dei nostri avversari che nelle ultime partite hanno compiuto un’importante passo avanti, dimostrandosi un’ottima squadra, talentuosa e atletica. Ci siamo detti di dover controllare il ritmo della gara, limitare le palle perse per evitare di farli correre in contropiede. Ed è quello che successo nel primo tempo. Un altro aspetto importante era riuscire a mantenere la concentrazione alta per tanto tempo, anche per i nostri giocatori meno esperti. Nell’ultimo quarto abbiamo trovato la chimica giusta per giocare insieme in attacco ed in difesa, abbiamo assolutamente meritato di vincere questa partita ottenendo un successo importante”
Il Napoli Basketball tornerà in campo domenica prossima 18 ottobre alle ore contro l’Olimpia Milano all’Alcott Arena, già sold-out.