Udinese, il capo area scouting: "Davis l'ho sempre visto come un piccolo Lukaku! Napoli? Dovreste chiedere al presidente. Ho un consiglio su Lucca"

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e responsabile dell'area scouting dell'Udinese, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato:

"Napoli? Buon primo tempo col Villarreal, si potevano fare diversi gol all'inizio, poi purtroppo l'errore di Politano ha cambiato tutto. Nella ripresa però gli spagnoli hanno fatto molto di più, ho visto tanti giocatori forti e veloci, hanno messo in difficoltà il Napoli. C'è una grande differenza tra Serie A e Champions, anche squadre non top come il Villarreal possono metterti in difficoltà. Ho fatto il tifo per gli azzurri, speravo in un risultato diverso. In Champions il livello è molto alto, ma il Napoli avrebbe potuto portare a casa il risultato.

Consiglio a Lucca? L'ho visto più motivato in Spagna, ma in alcune occasioni deve essere più decisivo e incisivo. Per me resta un buonissimo giocatore, bisogna continuare a dargli fiducia. Il Napoli resta forte, va gestito solo questo momento un po' complicato. Allegri lavorando con il gruppo potrà far crescere questa squadra nelle prossime settimane.

Nazionale? Dopo il fallimento in Bosnia è iniziato un nuovo ciclo, Mancini ha fatto bene a convocare tanti calciatori. Ci deve essere una rinascita nel calcio italiano, spero che Mancini possa portarci agli Europei e ai Mondiali, glielo auguro con tutto il cuore.

?Tresoldi? Ha fatto benissimo contro l'Inter, ma ho visto i nerazzurri un po' scarichi nel finale. Il discorso è lungo, ma in Italia dobbiamo cercare di valorizzare i giovani. Non andare ai Mondiali per tre volte di fila fa male, i nostri figli non li hanno mai visti. In Italia mancano i campioni, non li vedo nemmeno io che faccio questo mestiere da 25 anni.

Davis dell'Udinese accostato al Napoli? Davis l'ho sempre visto come un piccolo Lukaku, lo prendemmo anni fa. Per me è un giocatore da grande squadra, può giocare a grandi livelli. Se viene accostato al Napoli non lo so, dovreste chiederlo al presidente, io ho un altro ruolo. Lo stesso discorso vale anche per Solet".