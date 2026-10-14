Giovane: "Ieri ho realizzato uno dei miei più grani sogni! Continueremo a lottare per raggiungere i nostri obiettivi" | FOTO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Esordio Giovane in Champions League in Villarreal-Napoli

Ultime notizie Napoli - Debutto amaro in Champions League per Giovane. L’attaccante della SSC Napoli ha fatto il suo esordio in UEFA Champions League ieri sera, in occasione della partita Villarreal-Napoli 3-1.

Villarreal-Napoli 3-1, esordio in Champions League per Giovane

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il brasiliano Giovane ha voluto celebrare la sua prima volta:

"Ieri ho potuto realizzare uno dei miei più grandi sogni d’infanzia: giocare una partita di Champions League. Sono molto felice e grato a Dio per questo, l’onore e la gloria sono Suoi. Purtroppo il risultato non è stato quello che ci aspettavamo, ma continueremo a lottare con determinazione per raggiungere i nostri obiettivi! Forza Napoli".

In allegato le immagini

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