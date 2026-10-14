Dove vedere Celta Vigo-Juventus in Tv e streaming: due le alternative
Celta Vigo-Juventus in Tv. Si torna in campo con la seconda giornata di Europa League con la Juve di Spalletti che va in trasferta a Vigo. Dove vedere Celta Vigo-Juventus in diretta, non c'è la possibilità di vedere la partita Celta Vigo-Juve in chiaro
Celta Vigo-Juventus in Tv. Si torna in campo con la seconda giornata di Europa League con la Juve di Spalletti che va in trasferta a Vigo. Dove vedere Celta Vigo-Juventus in diretta, non c'è la possibilità di vedere la partita Celta Vigo-Juve in chiaro.
Dove vedere Celta Vigo-Juventus
Celta Vigo-Juventus dove vederla? I tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio che vorranno seguire la partita Celta-Juve avranno soltanto una possibilità per seguire il match in diretta. Perché sarà Sky, che detiene i diritti tv per l'Europa League, a mettere in onda la partita.
Dove vedere Celta Vigo-Juventus in Tv e streaming: con Sky Sport ci sarà la possibilità di vedere la partita in diretta, ma occhio anche alla possibilità di seguirla su Now Tv e Sky Go con l'opzione in streaming.
Probabili formazioni Celta Vigo-Juventus
Notizie calcio - Queste le probabili formazioni Celta Vigo-Juve:
- CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Nunez, Lago, Caceres; Rueda, Moriba, Roman, Alvarez; Gonzalez, Ferran Jutgla, Swedberg. All. Giraldez.
- JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Kalulu, Gatti, Lucumí, Cambiaso; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.