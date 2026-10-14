Dove vedere Celta Vigo-Juventus in Tv e streaming: due le alternative

Celta Vigo-Juventus in Tv. Si torna in campo con la seconda giornata di Europa League con la Juve di Spalletti che va in trasferta a Vigo. Dove vedere Celta Vigo-Juventus in diretta, non c'è la possibilità di vedere la partita Celta Vigo-Juve in chiaro.

Dove vedere Celta Vigo-Juventus

Celta Vigo-Juventus dove vederla? I tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio che vorranno seguire la partita Celta-Juve avranno soltanto una possibilità per seguire il match in diretta. Perché sarà Sky, che detiene i diritti tv per l'Europa League, a mettere in onda la partita.

Dove vedere Celta Vigo-Juventus in Tv e streaming: con Sky Sport ci sarà la possibilità di vedere la partita in diretta, ma occhio anche alla possibilità di seguirla su Now Tv e Sky Go con l'opzione in streaming.

Dove vedere Celta Vigo-Juventus

Probabili formazioni Celta Vigo-Juventus

Notizie calcio - Queste le probabili formazioni Celta Vigo-Juve: