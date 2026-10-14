Villarreal-Napoli, papà Beukema a CN24: "Loro giocano davvero bene" | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Mentre il morale dello spogliatoio azzurro sprofonda nell'amarezza di una notte europea da dimenticare, la fredda (lato azzurro, perché sul versante spagnolo era bollente) cornice dell'Estadio de la Cerámica regala una splendida immagine di famiglia.

Villarreal-Napoli 3-1, il papà di Beukema a CN24

In mezzo alla delusione per il 3-1 incassato contro il Villarreal, il difensore del Napoli Sam Beukema ha trovato conforto nell'abbraccio liberatorio del padre, accorso all'interno dell'impiento per sostenere il figlio in questa delicata trasferta continentale.

Intercettato nel post-partita dal nostro Riccardo Nicotra, Beukema senior, dopo aver riconosciuto subito CalcioNapoli24, ha commentato: "È difficile... io penso che il Villarreal giochi bene. Ma nonostante tutto, siamo qui e sempre forza Napoli".