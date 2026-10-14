Auriemma svela: "Sebastiano Esposito offerto al Napoli in estate, il club azzurro ha detto 'no'"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Stile Tv durante “Salite Sulla Giostra” svelando un retroscena di mercato a proposito di Sebastiano Esposito, attaccante del Sassuolo accostato anche al Napoli in estate.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"La difficoltà del Napoli in attacco è evidente, ma vi do una notizia. Quest'estate è stato offerto al Napoli, alla persona del direttore sportivo Manna e di conseguenza a De Laurentiis, Sebastiano Esposito. Sapete chi è Sebastiano Esposito? Il titolare dell’’Italia insieme al fratello Pio. E’ stato offerto al Napoli in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni, ma il Napoli ha detto no".