"La maglia è la stessa, ma il Villarreal non è il Frosinone". Le pagelle dei quotidiani su Allegri
Rassegna Stampa 14:15
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Le pagelle dei quotidiani per Massimiliano Allegri dopo Villarreal Napoli
Ultime notizie calcio Napoli - La sconfitta pesa sui giudizi dei quotidiani per le scelte fatte da Massimiliano Allegri. L'allenatore del Napoli è stato giudicato in maniera negativa dai quotidiani in edicola. Di seguito le pagelle.
Villarreal Napoli 3 1, le pagelle di Allegri
- Il Mattino 5. Il 4-2-4 visto nell'ultima parte di gara è un grido disperato per chi sa che il treno della Champions League non ti aspetta. E magari sperava di riportare a casa punti importanti, invece la classifica europea non si muove neppure dopo il Villarreal. Peccato: perché l'avvio era stato incoraggiante ben oltre il gol del vantaggio di Rrahmani. Ma dovrà investigare bene, da oggi, i motivi di un blackout che hanno spinto il Napoli intero nella tempesta. Ha mostrato coraggio puntando su Giovane, ma il 3-5-2 di partenza fa acqua da ogni punto di vista. Nella ripresa, da un lato i suoi non segnano dall'altro si consegnano al tris degli avversari. I sorrisi e il sereno arrivati sabato tornano subito in soffitta: l'Europa è già diventata un'impresa dopo Vila-real.
- Tuttosport 5. Dopo nemmeno un’ora di gioco La squadra pare già stanca. La maglia è la stessa, ma il Villarreal non è il Frosinone.
- Gazzetta dello Sport 5,5. L’aveva preparata bene ma Politano gli ha fatto saltare presto il piano gara. Mischia e rimischia le carte, ma alla fine crolla.
- Corriere dello Sport 5. Cambia il Napoli e l’avvio è anche incoraggiante, ma la squadra si spegne subito dopo i due gol subiti e nel secondo tempo i giocatori faticano a riprenderla. Anzi, vanno ko definitivamente. E i cambi non aiutano.
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