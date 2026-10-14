Incredibile disguido Allegri-De Bruyne a Villarreal, tira aria di stop per KDB! Repubblica: è insofferente per gli errori dei compagni

Ultime notizie SSC Napoli - Tira aria di stop per il centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne, protagonista di un disguido quasi incredibile con la panchina nel secondo tempo allo stadio della Ceramica durante Villarreal-Napoli, scrive l'edizione online di Repubblica.

Il campione belga doveva arretrare il suo raggio di azione e non lo ha fatto, mentre i compagni si attendevano invano da lui esempio e leadership: "KDB continua invece a gesticolare ed è insofferente per gli errori di chi lo circonda. Ci sono molte cose da chiarire pure nello spogliatoio, al di là dei problemi sul campo".

A Venezia il turn over sarà abbondante e sono pronti al rientro tra i titolari Meret, Spinazzola, Lobotka, Neres e Lang.