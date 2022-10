Calendario Napoli Champions. Via alla nuova stagione di Champions League per gli azzurri allenati da Spalletti, svelato anche il calendario. Prossima partita Napoli Champions League. Questi gli impegni del girone Napoli Champions per la competizione in Europa.

Prossima partita Napoli, calendario Champions League 2023

Girone Champions Napoli - Svelati i Gironi Champions League, dove il Napoli ha beccato Liverpool, Ajax e Rangers Glasgow. Tutte squadre storiche nel Gruppo B, questo il calendario del Napoli di Champions League:

Prima giornata

7 settembre: alle ore 21:00 Napoli-Liverpool.

Seconda giornata

13 settembre: alle ore 21:00 Rangers-Napoli.

Terza giornata

4 ottobre: alle ore 21:00 Ajax-Napoli

Quarta giornata

12 ottobre: alle 18.45 Napoli-Ajax

Quinta giornata

26 ottobre: alle 21 Napoli-Rangers.

Sesta giornata

1 novembre: alle 21 Liverpool-Napoli

