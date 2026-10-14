Calendario Napoli Champions - Quale sarà la prossima partita del Napoli in Champions League? Svelato il calendario del prossimo turno in Europa degli azzurri. Calendario Champions League Napoli, queste le partite in programma per il calendario Champions Napoli 2026/27. Scopriamo insieme tutte le partite in programma per quello che sarà un super anno con la competizione Uefa per il Napoli di Allegri.

Napoli Champions League, sta per iniziare una nuova stagione di Champions League per gli azzurri allenati da Max Allegri, con il sorteggio della fase a calendario Champions che darà inizio ad una nuova stagione.

Prossima partita Napoli Champions League 2026/27

Calendario Champions League Napoli

Calendario Champions Napoli. Prossima partita Champions Napoli - Sono state svelate le avversarie del Napoli dopo i sorteggi Champions League, dove il Napoli affronterà 7 partite di alto livello. Questo il calendario Champions Napoli 2026 27:

Prima giornata: 9 settembre Napoli-Arsenal

Seconda giornata: 13 ottobre Villarreal-Napoli

Terza giornata: 20 ottobre Napoli-Bodo Glimt

Quarta giornata: 4 novembre Porto-Napoli

Quinta giornata: 24 novembre Manchester City-Napoli

Sesta giornata: 8 dicembre Napoli-Club Brugge

Settima giornata: 20 gennaio Sabah-Napoli

Ottava giornata: 27 gennaio Napoli-Viking

Calendario Napoli: prossima partita

Calendario Champions 2026 27

Prossima partita Napoli Champions League. La società di De Laurentiis si è qualificata alla fase a calendario e classifica unica, col Napoli che nella prossima Champions è terza fascia, nonostante la vittoria scudetto. Queste le date Champions 2026 27:

Prima giornata: 8-10 settembre 2026

Seconda giornata: 13-14 ottobre 2026

Terza giornata: 20-21 ottobre 2026

Quarta giornata: 3-4 novembre 2026

Quinta giornata: 24-25 novembre 2026

Sesta giornata: 8-9 dicembre 2026

Settima giornata: 19-20 gennaio 2027

Ottava giornata: 27 gennaio 2027

Quando si gioca la fase a eliminazione diretta di Champions League 2026/27?