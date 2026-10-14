Calendario Champions Napoli: quando gioca? Data e orario prossima partita
Calendario Napoli Champions - Prossima partita Napoli Champions League. Svelato il calendario del prossimo turno in Europa degli azzurri. Calendario Champions League Napoli, queste le partite in programma per il calendario Champions Napoli 2026/27
Calendario Napoli Champions - Quale sarà la prossima partita del Napoli in Champions League? Svelato il calendario del prossimo turno in Europa degli azzurri. Calendario Champions League Napoli, queste le partite in programma per il calendario Champions Napoli 2026/27. Scopriamo insieme tutte le partite in programma per quello che sarà un super anno con la competizione Uefa per il Napoli di Allegri.
Napoli Champions League, sta per iniziare una nuova stagione di Champions League per gli azzurri allenati da Max Allegri, con il sorteggio della fase a calendario Champions che darà inizio ad una nuova stagione.
Prossima partita Napoli Champions League 2026/27
Calendario Champions Napoli. Prossima partita Champions Napoli - Sono state svelate le avversarie del Napoli dopo i sorteggi Champions League, dove il Napoli affronterà 7 partite di alto livello. Questo il calendario Champions Napoli 2026 27:
- Prima giornata: 9 settembre Napoli-Arsenal
- Seconda giornata: 13 ottobre Villarreal-Napoli
- Terza giornata: 20 ottobre Napoli-Bodo Glimt
- Quarta giornata: 4 novembre Porto-Napoli
- Quinta giornata: 24 novembre Manchester City-Napoli
- Sesta giornata: 8 dicembre Napoli-Club Brugge
- Settima giornata: 20 gennaio Sabah-Napoli
- Ottava giornata: 27 gennaio Napoli-Viking
Calendario Napoli: prossima partita
Calendario Champions 2026 27
Prossima partita Napoli Champions League. La società di De Laurentiis si è qualificata alla fase a calendario e classifica unica, col Napoli che nella prossima Champions è terza fascia, nonostante la vittoria scudetto. Queste le date Champions 2026 27:
- Prima giornata: 8-10 settembre 2026
- Seconda giornata: 13-14 ottobre 2026
- Terza giornata: 20-21 ottobre 2026
- Quarta giornata: 3-4 novembre 2026
- Quinta giornata: 24-25 novembre 2026
- Sesta giornata: 8-9 dicembre 2026
- Settima giornata: 19-20 gennaio 2027
- Ottava giornata: 27 gennaio 2027
Quando si gioca la fase a eliminazione diretta di Champions League 2026/27?
- Spareggi: 16-17 febbraio (andata) e 23-24 febbraio (ritorno)
- Ottavi di finale: 9-10 marzo (andata) e 16-17 marzo (ritorno)
- Quarti di finale: 6-7 aprile (andata) e 13-14 aprile (ritorno)
- Semifinali: 27-28 aprile (andata) e 4-5 maggio (ritorno)
- Finale: sabato 5 giugno al "Metropolitano" di Madrid