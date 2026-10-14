Politano chiede scusa, CorSera - Gesto apprezzabile ma che non può bastare

Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Politano ieri ci ha messo la faccia a fine gara chiedendo scusa ai tifosi del Napoli davanti ai media dopo l'errore commesso in occasione della rete che ha permesso di pareggiare al Villarreal. Un gesto apprezzabile che però non può bastare secondo il Corriere della Sera.

Villarreal Napoli 3 1, Politano chiede scusa

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere della Sera sulla sconfitta del Napoli e le scuse di Politano a fine gara: