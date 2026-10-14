Politano chiede scusa, CorSera - Gesto apprezzabile ma che non può bastare
Villarreal-Napoli: le scuse di Politano
Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Politano ieri ci ha messo la faccia a fine gara chiedendo scusa ai tifosi del Napoli davanti ai media dopo l'errore commesso in occasione della rete che ha permesso di pareggiare al Villarreal. Un gesto apprezzabile che però non può bastare secondo il Corriere della Sera.
Villarreal Napoli 3 1, Politano chiede scusa
Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere della Sera sulla sconfitta del Napoli e le scuse di Politano a fine gara:
"Ancora un errore, ancora una volta fatale, proprio come a inizio stagione. La partenza forte del Napoli, con gol di Rrhamani al minuto otto, nel sottomarino giallo del Villarreal induceva ad immaginare ben altri sviluppi della partita, la prima trasferta di Champions, dopo la convincente vittoria in campionato contro il Frosinone. Finisce invece con una pesante sconfitta per 3-1, la seconda in Europa dopo quella casalinga contro l’Arsenal.
Tra sette giorni al Maradona c’è il terzo round con il Bodo. Allegri dovrà trovare la formula per lasciare la posizione con zero punti in classifica. Dovrà cercare, capire forse, qual è il suo vero Napoli. Le scuse di Politano, apprezzabili, non possono bastare".