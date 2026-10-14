Kimbo Main Sponsor del Napoli Basket: rinnovata la partnership per la stagione anche in EuroCup

Kimbo e Napoli Basket rinnovano la partnership per la stagione 2026/2027, dando continuità a un percorso avviato lo scorso campionato e destinato quest’anno ad allargare i propri orizzonti. Kimbo si conferma Main Sponsor del Club: il logo del Caffè di Napoli sarà ancora sul retro della maglia ufficiale della prima squadra e sui principali touchpoint di visibilità.



La novità della stagione è l’EuroCup. Kimbo accompagnerà Napoli Basket anche sui parquet internazionali, con il brand presente sulla divisa utilizzata nella competizione europea. Un passaggio che rafforza il valore della collaborazione tra due realtà nate e cresciute a Napoli, entrambe proiettate oltre i confini nazionali: il Club attraverso un nuovo capitolo del proprio percorso sportivo, Kimbo attraverso una presenza internazionale costruita in oltre sessant’anni di storia.

La partnership vivrà anche oltre il parquet. Kimbo sarà il caffè in esclusiva all’interno dell’arena e, durante la stagione, saranno sviluppate attività rivolte ai tifosi e alla community, iniziative di comunicazione e occasioni di relazione con partner e stakeholder. Al centro di questo racconto ci sarà Antica Miscela 1963, il caffè 100% Arabica dalla classica tostatura scura, espressione delle origini del brand e di una storia cominciata a Napoli nel 1963. Nei prossimi mesi il prodotto sarà protagonista di iniziative dedicate, pensate per trasformare la sponsorship in un’esperienza capace di unire cultura del caffè, sport e appartenenza alla città.

Matt Rizzetta, Presidente Napoli Basketball:

"Grazie a Kimbo per far parte, anche in questa stagione, della nostra squadra, e scendere in campo insieme a noi. Kimbo rappresenta a pieno titolo un' eccellenza sulla nostra maglia e per noi è motivo di grande orgoglio. Ogni logo sulla maglia riveste per la nostra società una grande responsabilità. Ci stanno sostenendo le migliori eccellenze, e ne dobbiamo essere degni ogni volta che scendiamo in campo. Un grande stimolo per noi, ed anche una testimonianza di come il Napoli Basketball sia diventato ormai una realtà sempre più importante e coinvolgente"

Massimiliano Scala, Head of Marketing Kimbo, commenta: