Villarreal-Napoli 3-1, splendido gesto di Badiashile a fine partita: guardate cosa ha fatto | VIDEO CN24

Champions League - Nonostante l'amarezza per il risultato maturato sul campo, dove il Napoli è uscito sconfitto per 3-1 contro il Villarreal all'Estadio de la Cerámica, il post-partita ha regalato un bellissimo momento di sport e amicizia.

Villarreal-Napoli, il regalo di Badiashile ad un amico

Nei corridoi dell'impianto spagnolo, il difensore azzurro Benoit Badiashile si è fermato a salutare un suo caro amico fotografo. Un incontro affettuoso culminato con un splendido regalo: il centrale del Napoli ha voluto donargli la sua maglia da gioco, a dimostrazione di un legame speciale che va oltre il verdetto del terreno di gioco.