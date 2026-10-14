Confronto Allegri-Manna, Politano scuro in volto: gli azzurri lasciano l'Estadio de La Ceramica dopo Villarreal-Napoli 3-1 | VIDEO CN24

Champions League - Dopo la sconfitta nella partita Villarreal-Napoli 3-1, la squadra di Massimiliano Allegri è pronta a rientrare in Italia in vista della prossima partita Napoli.

Villarreal-Napoli 3-1, gli azzurri lasciano lo stadio

Chiaramente amareggiati per il risultato, i partenopei hanno lasciato l’Estadio de la Ceramica scuri in volto. Milinkovic-Savic e Kevin De Bruyne, accompagnati dalle loro immancabili cuffie, hanno lasciato l’impianto sportivo del Villarreal per risalire sul bus; insieme a loro, alla spicciolata, anche Meret, Spinazzola, Hojlund impegnato in una telefonata, Gilmour, Contini, Lobotka, Politano e tutto il resto della troupe partenopea. Noa Lang e David Neres sono usciti insieme, impegnati in alcune riflessioni probabilmente sulla partita.

Il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Massimiliano Allegri, insieme ad Elvis Abbruscato, si sono diretti verso il bus: nel frattempo, tra i tre, un animato dibattito post-gara.