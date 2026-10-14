Di Canio ci va giù duro: "Di Lorenzo trotterella, il Napoli deve trovare equilibrio"

Champions League - Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il post-partita Villarreal-Napoli 3-1 di UEFA Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"A Di Lorenzo si può dire tutto, ma non che non abbia attenzione maniacale nel fare il suo compito. Invece trotterella, doveva chiudere prima sul secondo gol del Villarreal. Non è che stare così alto lo mette in difficoltà? Vanno trovati gli equilibri. Il Villarreal è una squadra abituata a giocare in Europa da anni, hanno mentalità squadre così".