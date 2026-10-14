Alvino: "Durissimo attacco di Allegri a fine partita: ha fatto bene"

Villarreal-Napoli 3-1 e commento a caldo ieri di Carlo Alvino attraverso i propri canali social.

La sconfitta di stasera fa male, tantissimo. Passare in pochi minuti dall’illusione alla delusione lascia una ferita ancora più profonda. Soprattutto nel secondo tempo il Napoli è sembrato completamente svuotato di energie, sia fisiche sia mentali. A fine partita Massimiliano Allegri ha fatto bene ad alzare la voce. Il suo durissimo atto d’accusa ha toccato tasti dolenti: un gruppo davvero maturo non può disunirsi così, come invece è successo agli azzurri dopo l’errore di Politano.

Il tecnico ha criticato aspramente anche quella serie di passaggi corti e superficiali che ha letteralmente spalancato la strada al gol del vantaggio spagnolo. Allegri non ha nascosto nemmeno il duro confronto con De Bruyne: voleva il belga stabilmente in mediana a dettare i tempi di gioco, ma il centrocampista ha visibilmente ignorato le direttive. Infine, resta la forte preoccupazione per la troppa facilità con cui gli avversari arrivano al tiro.

Le sue dichiarazioni nel post-gara hanno destato quasi più allarme della prestazione stessa. Eppure, un confronto così duro e senza filtri potrebbe rivelarsi, alla fine, la scossa salutare di cui questo ambiente ha disperatamente bisogno. Testa al Venezia, partita assolutamente da vincere!.