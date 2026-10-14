UFFICIALE - Venezia: Nicola è il nuovo allenatore, affronta subito il Napoli

Adesso è ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. Il club arancioneroverde ha annunciato l'arrivo dell'ex tecnico della Cremonese, chiamato a sostituire l'esonerato Giovanni Stroppa dopo 5 sconfitte affronterà subito alla prossima il Napoli di Massimiliano Allegri, sabato alle ore 15:00 allo stadio Penzo. Il Venezia ha ufficializzato la scelta attraverso un comunicato: “Il Venezia FC comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. Nicola ha firmato un contratto, con decorrenza da domani, fino al termine della stagione 2027/28”.

Il nuovo allenatore del Venezia avrà il compito di risollevare una squadra ancora ferma a zero punti, puntando sull'esperienza maturata nelle precedenti imprese salvezza con Crotone, Genoa, Torino, Salernitana ed Empoli. Nel comunicato ufficiale sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Nicola, che ha spiegato le motivazioni della propria scelta: “Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente”. Definito anche il nuovo staff tecnico: Manuele Cacicia sarà il collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino il preparatore atletico e Lorenzo Squizzi il preparatore dei portieri.

