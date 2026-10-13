DIRETTA VIDEO - Villarreal-Napoli: pre-partita LIVE con i tifosi napoletani in Spagna

Villarreal-Napoli per la seconda giornata di Champions League. In diretta video gratis la partita Villarreal-Napoli con la squadra di Max Allegri che dopo la prima sconfitta con l'Arsenal ora vuole riscattarsi in Spagna. La partita sarà anche in diretta la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO - Villarreal-Napoli

Villarreal-Napoli, dalle ore 19:00 LIVE con i tifosi napoletani.

Villarreal-Napoli diretta testuale

19.45 - FORMAZIONI UFFICIALI

Villarreal (4-3-3) : Luiz Júnior; Mouriño, Navarro, Veiga, Romero; Comesana, Saliba, Gueye; Gerard Moreno, Mikautadze, Moleiro. A disposizione: Rubén Gómez, Logan Costa, Freeman, Alassane, Foyth, Akhomach, Carlos Macià, Oluwaseyi, Ayoze Pérez, Sergi Cardona,?El Jmili, Joselillo Gaitán

: Luiz Júnior; Mouriño, Navarro, Veiga, Romero; Comesana, Saliba, Gueye; Gerard Moreno, Mikautadze, Moleiro. A disposizione: Rubén Gómez, Logan Costa, Freeman, Alassane, Foyth, Akhomach, Carlos Macià, Oluwaseyi, Ayoze Pérez, Sergi Cardona,?El Jmili, Joselillo Gaitán Napoli (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, Hojlund. A disposizione: Meret, Contini,?Neres, Lucca, Beukema, Spinazzola, Lobotka,?Lang.

19.30 - Squadre arrivate al campo

Villarreal-Napoli: in diretta su Calcio Napoli 24

Villarreal-Napoli in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.