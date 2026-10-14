Dove vedere Salisburgo-Milan in Tv: c'è una sorpresa
Europa League 19:30
Dove vedere Salisburgo-Milan in Tv
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Dove vedere Salisburgo-Milan in Tv e streaming. Il Milan di Amorim dopo la delusione Sassuolo torna in campo e lo fa in Europa League dove deve riscattare la sconfitta della prima giornata. Salisburgo-Milan, dove vederla in Tv e streaming?
Dove vedere Salisburgo-Milan in Tv e streaming. Il Milan di Amorim dopo la delusione Sassuolo torna in campo e lo fa in Europa League dove deve riscattare la sconfitta della prima giornata. Salisburgo-Milan, dove vederla in Tv e streaming?
Dove vedere Salisburgo-Milan in Tv
Salisburgo-Milan in Tv: scopri come seguire la prossima partita del Milan che cambia alcuni giocatori per scendere in campo in Europa League nella seconda giornata. Dove vedere Salisburgo-Milan? C'è una sorpresa che riguarda l'orario, perché si scenderà in campo alle ore 18:45.
Salisburgo-Milan si potrà seguire in diretta Tv su Sky Sport e anche con Now Tv e Sky Go per quanto rigurda lo streaming.
Probabili formazioni Salisburgo-Milan
Notizie calcio - Queste le probabili formazioni di Salisburgo-Milan:
- SALISBURGO (4-2-3-1): Fruchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Kratzig; Lindstrom, Kitano, Vertessen; Konate. All. Rohl.
- MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Diego Moreira; Pulisic, Cisse; Camarda. All. Amorim.
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