Guai grossi per il Sassuolo di Aquilani: infortunio gravissimo, un difensore salta il Napoli

Ultime notizie Napoli - Brutte notizie per il Sassuolo di Alberto Aquilani. Il tecnico dei neroverdi deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Fedde Leysen: il giocatore ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra durante la gara contro il Milan.

Sassuolo, infortunio Leysen: salta il Napoli

Fedde Leysen si è duramente infortunato e la diagnosi è delle più gravi: lesione al legamento crociato anteriore. Un infortunio durissimo che lo terrà fermo ai box per diversi mesi.

Leysen resterà fermo ai box per diversi mesi e sarà costretto a saltare anche la gara contro il Napoli, in calendario a fine novembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Infortunio Leysen, il bollettino medico

Di seguito la nota del Sassuolo: