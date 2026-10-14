Guai grossi per il Sassuolo di Aquilani: infortunio gravissimo, un difensore salta il Napoli
Ultime notizie Napoli - Brutte notizie per il Sassuolo di Alberto Aquilani. Il tecnico dei neroverdi deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Fedde Leysen: il giocatore ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra durante la gara contro il Milan.
Sassuolo, infortunio Leysen: salta il Napoli
Fedde Leysen si è duramente infortunato e la diagnosi è delle più gravi: lesione al legamento crociato anteriore. Un infortunio durissimo che lo terrà fermo ai box per diversi mesi.
Leysen resterà fermo ai box per diversi mesi e sarà costretto a saltare anche la gara contro il Napoli, in calendario a fine novembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Infortunio Leysen, il bollettino medico
Di seguito la nota del Sassuolo:
"U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Sassuolo-Milan di domenica 11 ottobre, il calciatore Fedde Leysen è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra.
L’infortunio subito dal difensore sarà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire l’iter dell’intervento e la fase di recupero".