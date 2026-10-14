Giordano: "De Bruyne e McTominay erano presenze-ombra! L'ultimo mercato è stata raccapricciante"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport:

"Faccio fatica a capire come in tre giorni si possa passare da una partita convincente all'altra. E come all'interno della stessa partita ci siano due anime. Il Napoli nei primi 22 minuti gioca bene, poi si dissolve e sparisce. E vabbè che l'errore di Politano è clamoroso, ma non lo giustifica. Nel secondo tempo distanze kilometriche tra i reparti.

De Bruyne e McTominay erano presenze-ombra. Se McTominay qualche alibi ce l'ha, forse De Bruyne anche perché a 35 anni non riesce a giocare due partite in tre giorni. Questa è una squadra forte che sente il peso degli anni. Ieri probabilmente il Villarreal ci ha detto qualcosa: non vi allargate troppo con l'entusiasmo.

Poi un'altra domanda: su certi giocatori dobbiamo ancora avere speranze oppure no? L'ultima campagna acquisti è stata raccapricciante. Il Napoli però ha speso troppo negli anni scorsi e ha speso per non avere giocatori. Il Napoli è andato oltre le proprie forze.

Oggi hai una squadra vecchia. Ci sono le macchie come Hojlund, Rafa Marin, Gilmour e poi ci saranno Favasuli, Vergara, Alisson: hai speso cifre mostruose per altri che non ti daranno nulla e che ora non stanno giocando. Dei danni economici ci sono. Il Napoli ha speso. Noa Lang e Lucca non hanno avuto mercato: il Napoli ha concesso di fare due acquisti in estate perché sembrava che non si potesse iniziare il ritiro senza due acquisti. Doumbia resta un rimpianto clamoroso.

Quanti cambi farei contro il Venezia quanti cambi farei? In questo momento non puoi fare a meno di Lobotka. Direi che rivedrei la stessa formazione vista a Frosinone. E forse farei riposare anche Hojlund. Ma è un problema che lascerei al mister"