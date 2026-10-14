Ultim'ora: brutto infortunio per Koné, a rischio per Napoli-Roma

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Infortunio per Koné nella Roma durante la partita contro il Real Madrid

Brutte notizie in casa Roma durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Nel corso del primo tempo, Manu Koné è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema fisico apparso subito di seria entità.

Infortunio Koné

Il centrocampista giallorosso si è accasciato a terra visibilmente dolorante, chiedendo immediatamente l'intervento dello staff medico prima di fare spazio a Niccolò Pisilli. Le immagini del giocatore a terra con le mani sul volto testimoniano tutta la preoccupazione del momento.

L'entità del problema verrà valutata dagli esami strumentali nelle prossime ore, ma lo stop rischia di essere significativo: Koné è ora fortemente a rischio per il big match di campionato contro il Napoli, in programma tra dieci giorni, sabato 24 ottobre, allo Stadio Maradona. Un'eventuale assenza pesante per i giallorossi in vista di uno scontro diretto fondamentale.

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