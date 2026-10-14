Dove vedere Roma-Real Madrid gratis in Tv? Niente Sky, ecco come fare

Dove vedere Roma-Real Madrid in Tv e streaming? Niente Sky, si può vedere Roma-Real Madrid anche gratis per la 2a giornata di Champions League grazie alla possibilità di creare un nuovo abbonamento ad Amazon Prime Video.

Dove vedere Roma-Real Madrid in Tv

Dove vedere Roma-Real Madrid? Ci sono delle novità importanti per i tifosi della Roma ma anche per tutti gli appassionati di calcio che vorranno vedere Roma-Real Madrid in Tv e streaming. Perché la super partita della seconda giornata di Uefa Champions League si potrà seguire anche gratis.

Dove vedere Roma-Real Madrid in chiaro? Ci sarà la grande occasione di seguire gratis questa partita della squadra italiana allenata da Gian Piero Gasperini grazie all'occasione che offre Amazon Prime Video.

Non sarà trasmessa da Sky Roma-Real Madrid, ma è esclusiva Prime Video. Per questo motivo ci sarà anche la possibilità di vederla gratis per i nuovi abbonati.

dove vedere Roma Real Madrid

Come vedere Roma-Real Madrid gratis

Per poter vedere Roma-Real Madrid gratis in Tv grazie ad Amazon Prime Video, è necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento con una mail mai registrata. Il primo mese di visione è gratuito e sarà poi possibile disdire lo stesso abbonamento senza proseguire le visioni future.

Informazione pubblicitaria - La Champions League 2026-27 è su Prime Video! La notizia è ufficiale: la piattaforma di Amazon trasmette in diretta esclusiva la prima partita di UEFA Champions League, la prossima è la partita Roma vs Real Madrid di mercoledì 14 ottobre ore 21:00.

Vuoi approfittare di 1 mese gratis su Prime per vedere Roma Real Madrid? Clicca QUI: https://www.primevideo.com/ChampionsLeague

Se hai già usufruito di un mese gratis in passato, prova ad utilizzare un nuovo indirizzo e-mail.

In qualità di partner del programma di Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24.it guadagna una piccola percentuale sugli acquisti idonei, senza alcuna variazione di prezzo per il consumatore.