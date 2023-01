Vieri: "Napoli? Negli ultimi 20 anni non ricordo un gioco così abbinato a questi risultati. Dà l'impressione di vincere facile"

Calcio Napoli - Christian Vieri ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Il Napoli continua a stupire oppure è diventato una solida certezza?

«Più che per il numero di gol segnati, la squadra di Spalletti mi stupisce per il modo in cui gioca a pallone. L’aggettivo giusto è devastante. Sta dimostrando di essere di un'altra categoria, dà quasi l’impressione di riuscire a vincere facile. Tutto il mondo sta guardando il Napoli, negli ultimi vent’anni non ricordo un gioco così abbinato a questi risultati».

I problemi della Juve sono tanti. Qual è quello più preoccupante?

«Il fatto di non avere un gioco. Quando provano a proporre calcio fanno fatica, non sanno bene cosa devono fare e così non puoi pensare di competere a livello internazionale. Devono cominciare a giocare meglio, pensare di potersi accontentare del risultato oppure dell’1-0 non è più accettabile».