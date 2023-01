Tuttosport - Tre club italiani su Schuurs: c'è anche il Napoli

Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport sul difensore olandese Schuurs del torino ci sarebbero alcune squadre italiane interessate. Tra queste spunta anche il Napoli:

"Non c’è solo la trattativa con il Verona per Ilic e Hien a riempire le giornate di Vagnati . Che intanto può ora registrare un candidato acquirente in più per Schuurs , potenzialmente: dopo le mosse già abbastanza concrete dell’Inter (che sta ragionando su un’offerta da 25 milioni per mettere le mani sull’olandese in estate) e i sondaggi preventivi del Napoli (non sia mai che arrivi una superofferta per Kim , già abbastanza chiacchierato), ecco ora i rumours sulla Roma.

Che da tempo è alle prese col caso Smalling e il suo prolungamento contrattuale che non matura (è in scadenza già a giugno, come i difensori interisti De Vrij e Skriniar ). Come noto, su Schuurs hanno già effettuato sondaggi mirati anche più top-club stranieri, in specie inglesi (ma anche tedeschi). E adesso veniamo ad altre piste di mercato minori"