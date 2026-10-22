Antonio Conte torna in panchina: ore decisive

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina, c'è un club che dopo i recenti risultati negativi è deciso a puntare forte sull'ex allenatore del Napoli per ripartire con un nuovo progetto. Il Manchester United valuta il tecnico italiano per uscire dalla crisi dopo un avvio di stagione deludente. L'ex allenatore del Napoli chiede carta bianca sul mercato e la possibilità di scegliere il proprio staff.

Il Manchester United valuta una svolta in panchina e tra i nomi presi in considerazione c'è quello di Antonio Conte. La posizione di Michael Carrick sarebbe sempre più delicata dopo i risultati negativi di questo inizio di stagione, culminati nella pesante sconfitta per 4-1 contro il Como. La dirigenza dei Red Devils starebbe sondando la disponibilità dell'allenatore italiano, che avrebbe aperto alla possibilità di un ritorno in Premier League, ponendo però condizioni precise.

Conte vuole un ruolo centrale nelle decisioni tecniche e nella costruzione della squadra. L'allenatore chiederebbe infatti pieni poteri sul mercato, con la possibilità di individuare i giocatori più adatti al proprio sistema di gioco e di scegliere i collaboratori che lo accompagnerebbero nella nuova esperienza inglese.

Manchester United, Conte chiede carta bianca sul mercato

Antonio Conte

La trattativa, almeno per il momento, non sarebbe ancora entrata nella fase decisiva. La proprietà del Manchester United dovrà valutare le richieste di Antonio Conte e stabilire se ci siano le condizioni per affidargli la guida della squadra.

L'eventuale arrivo di Conte rappresenterebbe una scelta importante per il club, chiamato a decidere quanto spazio concedere all'allenatore nella gestione sportiva. Il tecnico salentino è noto per voler incidere profondamente sulle strategie di mercato e sulla composizione della rosa, aspetti che considera fondamentali per costruire una squadra competitiva.

Il suo curriculum, del resto, comprende anche l'esperienza in Inghilterra alla guida del Chelsea, con cui ha conquistato la Premier League. Un precedente che potrebbe favorire il suo ritorno nel campionato inglese, dove conosce già pressioni, ritmi e difficoltà.

Conte al Manchester United, la decisione spetta alla proprietà

Nonostante le difficoltà, Carrick potrebbe ancora contare sul sostegno dello spogliatoio, un fattore che la dirigenza sarebbe chiamata a considerare prima di prendere una decisione definitiva.

La candidatura di Conte resta quindi legata alla volontà della società di accettare le sue condizioni. L'allenatore italiano sarebbe disposto a valutare l'incarico, ma vorrebbe garanzie sulla gestione del mercato e sulla possibilità di lavorare con uno staff scelto direttamente da lui.

Il dialogo sarebbe aperto, ma un accordo non sarebbe ancora stato raggiunto. Le prossime valutazioni della proprietà saranno decisive per capire se Conte diventerà il nuovo allenatore del Manchester United oppure se a Carrick verrà concessa un'altra opportunità per invertire la rotta.