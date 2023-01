Stadio Maradona, nuovi lavori per oltre 2 milioni di euro: cosa sarà migliorato

Ultimisisme Calcio Napoli - Nuovo restyling per lo stadio Maradona. Passo dopo passo, continuano i lavori di ristrutturazione per migliorare gradualmente l’impianto di Fuorigrotta ormai datato ma reso comunque - nel limite del possibile - sempre più accogliente e confortevole.

Nuovi lavori allo stadio Maradona: cosa sarà migliorato

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato i tecnici dei lavori: sarà stanziato un budget di 374mila euro per i bagni dei disabili, poi altri 2 milioni per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità.