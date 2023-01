Salernitana, si cerca il nuovo allenatore: contattati ben tre illustri ex Napoli!

Ultime notizie Serie A - La Salernitana dopo l'esonero di Nicola cerca il nuovo allenatore. E in pole c'è Roberto D'Aversa, che però non ha ancora accettato la proposta di Iervolino che ieri ha avuto un vertice con la dirigenza per trovare la quadra. Ma soprattutto, D'Aversa dovrebbe prima liberarsi dal contratto con la Sampdoria.

Intanto, ieri, sono stati sondati diversi nomi per la panchina della Salernitana che cerca il nuovo allenatore. Dietro D'Aversa, due le alternative: Iachini e Di Francesco, ex tecnico di Roma e Sassuolo. Ma il toto allenatori, come scrive Il Mattino di Napoli, ha visto coinvolti numerosi nomi tra i quali:

anche Rafa Benitez , impossibile però da raggiungere e già nel mirino del West Ham,

il rumeno Adrian Mutu , ex calciatore della Fiorentina, allenatore del Rapid Bucarest,

Edy Reja, ex ct dell'Albania che con il Napoli centrò una doppia promozione dalla C alla A,

Mazzarri , anche lui ex tecnico degli azzurri che vinse una Coppa Italia con Hamsik, Lavezzi e Cavani ma che in questo momento non è una pista percorribile,

e Semplici".