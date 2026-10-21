Ranking UEFA stagionale aggiornato: l'Italia risale in classifica
Le squadre italiane conquistano un altro en-plein dopo quello di giovedì e guadagnano punti preziosi nella classifica stagionale del ranking UEFA.
Il calcio italiano continua a raccogliere risultati positivi nelle competizioni europee. Dopo il bilancio perfetto di giovedì, arriva un secondo en-plein consecutivo per le sette squadre italiane impegnate in Europa, un risultato che consente alla Serie A di migliorare la propria posizione nel ranking UEFA stagionale.
In testa alla classifica resta l'Inghilterra, seguita dalla Germania. L'Italia occupa attualmente il settimo posto con un punteggio di 5.785, alle spalle di Portogallo, Spagna, Norvegia e Turchia.
Ranking UEFA stagionale: la classifica aggiornata al 20 ottobre
Di seguito la graduatoria delle federazioni europee con i rispettivi punteggi e il numero di squadre ancora in corsa rispetto a quelle inizialmente qualificate.
Inghilterra: 7.055 punti (9/9)
Germania: 6.571 punti (7/7)
Portogallo: 6.300 punti (5/5)
Spagna: 6.250 punti (8/8)
Norvegia: 6.200 punti (4/5)
Turchia: 6.100 punti (4/5)
Italia: 5.785 punti (7/7)
Azerbaigian: 5.625 punti (1/4)
Francia: 5.500 punti (7/7)
Grecia: 5.400 punti (4/5)
Olanda: 5.333 punti (6/6)
Belgio: 5.200 punti (5/5)
Danimarca: 5.000 punti (4/4)
Austria: 4.800 punti (3/5)