Repubblica su Calzona: il cambio Kvaratskhelia-Lindstrom è difficile da capire

Ultime notizie SSC Napoli - Due minuti di follia sotto gli occhi di Spalletti e il palo di Politano nel finale non hanno permesso al Napoli di Francesco Calzona di andare oltre il pari (2-2) con la Fiorentina. Ne parla Repubblica.

Vantaggio di Rrahmani, poi l’uno-due di Biraghi e Nzola, infine il gol su punizione di Kvaratskhelia:

"Abbastanza per salvare l’onore, nonostante l’emergenza. Non per credere ancora all’Europa. Il Napoli s’è difeso con più attenzione del solito, ma dopo l’inizio positivo ha rinunciato del tutto a ripartire e ha perso per questo troppi metri.

Acceso il finale, con Calzona che ha gettato nella mischia pure Lindstrom al posto di Kvara: un cambio difficile da capire. Gli azzurri ci hanno almeno provato con orgoglio anche nei 5’ di recupero, ma la vittoria non è arrivata nemmeno stavolta"