Repubblica - Spalletti scegli Elmas al 45': non c'è stata più partita, il Napoli ha ritrovato determinazione agonistica e lucidità

Napoli - Arriva l'analisi di Repubblica su Napoli Juve con gli azzurri che hanno ritrovato quella fluidità che era venuta un po' a mancare nelle ultime due sfide di Serie A dopo la ripresa di stagione:

Il Napoli ha iniziato la gara con la determinazione agonistica e la lucidità che erano venute meno contro l’Inter e in parte con la Samp, premiando la scelta di Spalletti di non toccare in alcun modo il suo giocattolo. E' stato il Napoli a tenere in pugno l’iniziativa, con Chiesa richiamato invano dalla sua panchina ai raddoppi di marcatura su Kvaratskhelia.

A Spalletti è bastato infatti rinforzare gli ormeggi nell’intervallo con Elmas e non c’è stata più storia, con la Juve in tilt e messa al tappeto dai colpi di Rrahmani, dello scatenato Osimhen e di Elmas. La coperta bianconera era rattoppata e corta.