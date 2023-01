Repubblica - Osimhen non si ferma più: il Napoli sgretola le certezze della Juve

Napoli - L'analisi di Repubblica sulla partita di Serie A Napoli Juventus terminata con un netto 5-1 e un Osimhen dominante per tutta la partita:

Certe notti sono semplicemente indimenticabili. Quella del Maradona resterà scolpita nella memoria di chi l’ha vissuta. Napoli sprizza felicità assoluta per il 5-1 alla Juventus ( stesso risultato della Supercoppa, datata primo settembre 1990) che è un inno alla gioia calcistica di una squadra, capace di dominare una Juve imbattuta da otto partite (l’ultimo gol subito risaliva addirittura ad ottobre). Il Napoli sgretola le certezze bianconere con la meglio gioventù dei suoi campioni. Kvaratskhelia torna devastante: un gol, due assist e il repertorio completo di dribbling e accelerazioni improvvise. Victor Osimhen non si ferma più: doppietta d’autore che spedisce la Juventus a meno 10 in classifica. Ma Spalletti può davvero sorridere: Lobotka è il padrone della mediana, Anguissa sta tornando in condizione, Politano ( per un tempo) ed Elmas non sbagliano nulla. È la miscela perfetta di un Napoli versione extralusso.