Nonostante la stima reciproca, la distanza tra De Laurentiis e Rizzetta riguarda anche lo stadio

Ultime notizie SSC Napoli - Nonostante la stima reciproca, c’è ancora distanza tra De Laurentiis e Rizzetta. Un gap che comprende anche lo stadio: l'imprenditore newyorkese di origini italiane, scrive il Corriere dello Sport, punta al restyling del Maradona "e con il Comune ha rapporti saldi che in questa fase comprendono anche l’investimento per il nuovo Palasport. Rizzetta vuole investire sulla città, per la città e per lo sport di Napoli e infatti la sua idea è di creare una polisportiva che abbracci calcio, basket, pallanuoto, pallavolo e tutti gli sport made in Naples. Esclusa la possibilità che possa entrare nel Calcio Napoli come socio di minoranza".