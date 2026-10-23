Marcolin: "Allegri ha allungato la carriera a De Bruyne! Potrà giocare fino ai 40 anni con una sigaretta in bocca, se fuma"
Ultime notizie SSC Napoli - Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, parla alla Gazzetta dello Sport.
De Bruyne e McTominay posso convivere, che ne pensa?
«Che il Napoli ha un centrocampo fortissimo e si sapeva ma che martedì sera ha trovato una miscela esplosiva. Bravissimo Allegri nel convincere De Bruyne a giocare da play: gli ha allungato la carriera perche adesso Kdb potrà giocare fino ai 40 anni, con una sigaretta in bocca, se fuma. La scelta di farne un Modric è stata felicissima, gli toglie campo e gli concede orizzonti».
Sabato c’è Napoli-Roma: De Bruyne in regia o Lobotka? O entrambi?
«L’ipotesi che più mi piace è quella di rivederli assieme, come contro il Frosinone. Due pensatori, con interpretazioni diverse del ruolo. Il Napoli ha una qualità elevatissima dal punto di vista tecnico in mezzo al campo e ad Allegri piacciono quelli che hanno piedi buoni e cervello».