Rapina in casa Alisson Santos, la reazione del Napoli
Rassegna Stampa 14:45
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Ultime notizie SSC Napoli - Ladri in casa di Alisson Santos: rubati un Rolex, una collana della moglie e l’auto, poi ritrovata dai carabinieri. La banda ha colpito nella notte di ieri: il giocatore, svegliato dai rumori, si è accorto della presenza degli intrusi che sono riusciti a fuggire. La coppia non ha riportato conseguenze fisiche.
Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non ha commentato l’episodio, l’ennesimo di una lunga serie ai danni di calciatori azzurri.
- Nel settembre 2024 Neres fu rapinato di un Patek Philippe da 107 mila euro
- Nell’ottobre 2024 Juan Jesus denunciò un tentativo di furto della sua auto, nella quale aveva trovato cinque localizzatori;
- Nell'ottobre 2024 a Politano venne rubata la Smart parcheggiata.
- Nel 2022 i ladri entrarono in casa di Kvaratskhelia, rubandogli l’auto poi recuperata.
- Nel 2021 Adam Ounas
- Nel 2018 Arkadiusz Milik
- Nel 2016 Lorenzo Insigne oltre a Hamsik, Behrami e Cavani.
- Nel 2021 sparì la Panda di Luciano Spalletti, mai ritrovata
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