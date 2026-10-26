Rapina in casa Alisson Santos, la reazione del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Ladri in casa di Alisson Santos: rubati un Rolex, una collana della moglie e l’auto, poi ritrovata dai carabinieri. La banda ha colpito nella notte di ieri: il giocatore, svegliato dai rumori, si è accorto della presenza degli intrusi che sono riusciti a fuggire. La coppia non ha riportato conseguenze fisiche.

Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non ha commentato l’episodio, l’ennesimo di una lunga serie ai danni di calciatori azzurri.