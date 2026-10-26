Due giornate di squalifica e multa per Allegri! Salterà Monza e Juventus dopo lo sfogo con la Roma: tutte le motivazioni

Ultime notizie SSC Napoli - Due giornate di squalifica per l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri. Scure del Giudice Sportivo sull'allenatore azzurro dopo lo sfogo e l'espulsione al termine del match di campionato di Serie A Napoli-Roma. Due giornate di squalifica per «espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara», questa la motivazione.

Squalifica Allegri: due giornate e multa

Massimiliano Allegri salterà Monza-Napoli e Juventus-Napoli, in seguito alla squalifica rimediata contro la Roma. Il tecnico azzurro non sarà in panchina nella sfida contro il Monza, in programma mercoledì 28 ottobre, e dovrà rinunciare anche al ritorno allo Stadium, previsto domenica 1° novembre. Per Allegri anche una sanzione economica di 10mila euro di ammenda.

Di seguito la comunicazione ufficiale della Lega Serie A:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Napoli): "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".