Berardi in versione soccorritore: l'attaccante del Sassuolo aiuta un ragazzo colto da malore

Ultime notizie - Domenico Berardi campioni in campo e fuori. L'attaccante del Sassuolo è stato protagonista a Modena. Ma cosa è accaduto? Come riporta Modena Today, l’attaccante è intervenuto per soccorrere, coadiuvato dalla moglie, uno studente colto da malore a bordo di un autobus scolastico.

Berardi soccorre un ragazzo a Modena

Berardi si trovava a pranzo in un ristorante modenese insieme alla consorte Francesca Fantuzzi e ad alcuni amici quando si è accorto che un ragazzo si era sentito male a bordo di un autobus fermo davanti al locale in cui si trovava.

Così, assieme alla compagna che, in possesso del patentino Dae e dell’attestato di primo soccorso, si è prontamente accertata delle condizioni del ragazzo, è rimasto al suo fianco in attesa dell’arrivo del 118. Il ragazzo è stato poi trasportato in ambulanza in ospedale per gli accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dal quotidiano locale, non sarebbero gravi.