"Il Napoli è avvisato". Ottima notizia per Alvini in vista della gara di domani al Maradona

Ultime notizie calcio Napoli - Arriva un'ottima notizia per Massimiliano Alvini in vista della gara di domani contro il Napoli. Il calciatore Fares Ghedjemis ha rinnovato il suo contratto fino al 2030. Ecco cosa si legge sulle pagine di Tuttosport:

"Restando in tema di prolungamenti contrattuali: sempre nelle scorse ore è arrivata la blindatura da parte del Frosinone nei confronti di uno dei suoi principali gioielli: Fares Ghedjemis, mattatore con 15 gol nella cavalcata promozione della scorsa stagione. Durante l’ultima sessione di mercato l’esterno offensivo algerino era stato cercato da Celtic, Monaco e Besiktas, ma la società del presidente Stirpe ha respinto al mittente tutte le offerte arrivate dichiarando incedibile la propria stella (valutata 20 milioni). Una mossa che Ghedjemis aveva faticato a digerire a fine agosto. Acqua passata, ormai. Il rinnovo, infatti, rappresenta lo step ideale per ripartire di slancio. Il Napoli avversario sabato è avvisato".