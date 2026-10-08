Pedullà punta il dito contro Conte: "Portati Lucca e Lang nella tua prossima squadra!"

Ultime notizie Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista, ha puntato il dito contro Antonio Conte. Il collega ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube nel quale esorta l'ex allenatore della SSC Napoli a portare con sé, nella prossima avventura, anche Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Antonio Conte ha dato contributi innegabili, si è specializzato ora in autocandidature. Io non sono per le candidature, ma per le scelte. In un’intervista molto interessante, lui dice sempre cose interessanti, ha avuto un’uscita non al top. Si è candidato per una non meglio identificata società. Ha lasciato nel mistero. A voi cosa viene in mente? In Italia Juventus e Milan, in Europa il Manchester United per esempio. L’ho ritenuta una cosa un po’ stucchevole, io avrei detto “Mi piacerebbe tornare alla Juventus, al Milan, in Premier” per esempio, invece l’ha buttata lì. Conte è uno che fa discutere, è uno che riesce ad attecchire come nessuno al mondo. Se prende una pianta sfiorita, in cinque minuti fiorisce. Lui conosce la verità del rapporto con la Juventus e cosa è accaduto nella tarda primavera del 2025 e per quale motivo non è tornato. Avrebbe potuto dire “Mi piacerebbe riscrivere la storia di Juventus, Milan” o di qualsiasi altra società, sarebbe stato meglio. Ho letto critiche al mercato del Napoli, io non sono d’accordo con chi critica. De Laurentiis è sempre stato molto chiaro, sin dai primi giorni di giugno. Per onestà e chiarezza, io dico che Conte nella sua prossima società dovrebbe portarsi anche Lucca e Lang. Questa storia ha creato un vuoto pesante e un contraccolpo enorme. Quando come allenatore fai il diavolo a quattro per avere Lucca e Lang nella stessa estate, insieme ad Hojlund a 50 milioni e non dimenticando che prima ti avevano preso Lukaku a 30 milioni… Gli investimenti sono stati clamorosi. Quando un allenatore chiede calciatori così dispendiosi, mettiamo una clausola che se io chiedo di mandarli in prestito dopo qualche mese allora un po’ di responsabilità è anche mia. Li ha voluti lui ad ogni costo. Un allenatore dovrebbe mettere una percentuale di risarcimento al club in caso di investimenti sbagliati. Faccio una proposta: la prossima volta se Conte ci dice il nome del club che vuole andare ad allenare, sarebbe bello che si portasse dietro Lucca e Lang come risarcimento al Napoli".